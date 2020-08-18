Ведущая популярного песенного ток-шоу «Х-фактор» Даша Трегубова похвасталась роскошной фигурой в новом ярком образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Лето проходит, а Даша читает», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Трегубова в роскошном мини-платье читает стих Юрия Строканя «Найкраща в світі». Ее поклонники пришли в дикий восторг от чтения кумира.

«До мурашек», «Даша, круто, как всегда», «красотка», «платье бомба», «вау, как красиво», «такая красивая», «браво», «вы невероятная девочка», «как всегда – глубоко, душевно, до мурашек», «как же это красиво. Просто космос», «это прекрасно», - пишут они.

Как сообщалось до этого, ведущая легендарного песенного шоу "Х-фактор" Дарья Трегубова показала, как читает новое стихотворение

«Соскучились? Сегодня крутой стих Юры Издрика Be like bee», — коротко говорится в сообщении.

На опубликованном видео красотка позирует с пикантным декольте, нежно и красиво читая при этом стихотворение.

Напомним, что Даша Трегубова сверкнула идеальными формами на съемках: «Какие кокосы…».

Как сообщала Politeka, Даша Трегубова без белья устроила жаркую фотосессию в постели: пикантные кадры.

Также Politeka писала, что Даша Трегубова в кружевном боди выставила напоказ роскошное тело: «До чего же хороша!»