"Ой, що буде"

34-річна російська співачка і зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова викликала переполох новими кадрами

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram тизер на новий кліп на пісню "Ненормальний вайб".

Бузова постала в брутальному образі: обтягуючому шкіряному топі, що оголив її животик, спідниці або шортиках, прикритих зверху зав'язаною картатою сорочкою, і чорних черевиках.

Дівчина заспівала двома мовами: російською та англійською, коли ефектно вийшла з туману. Примітно, що в кадрі був присутній плакат з намальованою червоною мішенню.

"Незабаром... 🎯 #ненормальнийвайб", - підписала відео Бузова.

Заінтриговані шанувальники кинулися коментувати побачене:

"Як дочекатися! Це пушка 🔥 🔥 🔥 " - "сама чекаю 🤤"

"АААА ОЛЯ😍 ти як завжди, робиш пушку! Розумниця�😌💕�"

"Бомба, я в дикому очікуванні😍очікуємо"

"Що не пісня, то хіт"

"Бомбовий уривок💣 💣 💣. Дуже сподобалося поєднання російської та англійської мов👍 🔥. Буду чекати цей хіт🎶, який, я сподіваюся, підірве всі чарти 💥 💥 💥 "

"Що таке Вайб ?😱" - "якщо не помиляюся це атмосфера" - "мені 22 виповнилося і я не розумію якісь нові слова... Доводиться постійно гуглити бо відчуваю себе як пенсіонер в 80 років"

"Ой що буде 😻 😻 🤩 🤫 "

"Рознос, Оль❤️ 🔥 🔥 "

Раніше ми повідомляли, Бузова здивувала витівкою в прямому ефірі - під час першого випуску шоу "Льодовиковий період". Ольга з усієї сили зарядила ляпас своєму партнеру Дмитру Соловйову. Звичайно, це було частиною сюжету, але виглядало дуже ефектно і вельми правдоподібно.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями: "Дава ще не..."

А ще Politeka писала, що Бузової потрібна термінова операція, відомі подробиці: "випирає, запалюється і..."