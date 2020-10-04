34-летняя певица и ведущая "Дом-2" Ольга Бузова рассказала, как переволновалась во время первого выпуска шоу "Ледниковый период"

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала видео в своем мироблоге в Инстаграм, в котором показала свое первое выступление на льду.

По словам Ольги, вместе со своим партнером по танцам Дмитрием Соловьевым выбрали песню Кристины Агилеры "Walk Away", пронизанную всей палитрой эмоций отношений мужчины и женщины.

"Мы пытались передать в номере отношения двух очень любящих друг друга людей, но не могущих найти общий язык… Их бескомпромиссность, ревность, и вечные ссоры - все рушат 😱 Но в один из вечеров, во время таких ссор, они оказываются на грани жизни и смерти… Этот номер до слез, до мурашек, я надеюсь, что мы смогли передать вам через телевизор, все эти эмоции...", - поделилась Ольга.

Примечательно, что в какой-то момент Бузова зарядила пощечину своему патрнеру - конечно, этот жест был по сюжету, но выглядело очень правдоподобно.

Бузова добавила, что очень сильно волновалась и даже не могла уснуть накануне: "Все время номера в голове крутилось: «Оля, держись! Оля, сейчас шаги! Оля, только не упади!»… Перед этим катанием я не могла уснуть всю ночь, все время в голове перебирала, и мысленно прокатывала каждый наш шаг с Димой!.."

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Что эта женщина не умеет ?!?!? ❤️" - "она ничего не умеет) особенно петь🤮"

"Оля, это нереально 😳😳😳Ты великолепна! Я в шоке! С нуля!!! 🤩"

"Оля, это было фантастически! Оценки необьективно занижены. Но!!! Твои люди всегда с тобой ❤️"

"Оценки занижены! Как будто вы упали 2 раза!"

"Не просто передалось, а конкретно прошибло через экран. 🔥"

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не..."

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