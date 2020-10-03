Российская певица и телеведущая Ольга Бузова испытывает пробелы со здоровьем
Как известно, знаменитость принимает участие в проекте "Ледниковый период". Регулярные тренировки и физические нагрузки вызвали у знаменитости рецидив старой травмы, передают российские СМИ.
Помимо невыносимых болей в коленях, у Бузовой постоянно воспаляется косточка на ноге.
"В свое время я делала операцию — не помогло, косточка стала расти заново. Прихожу домой, и боль такая, что мне хочется эту косточку просто оторвать. А после тренировки она еще больше выпирает и воспаляется до бордового цвета", - поделилась певица.
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По ее словам, она была вынуждена отказаться от обуви на каблуках.
"А теперь появились коньки. Как профессиональный спортсмен, езжу в клинику, где главный врач сборной по футболу Эдуард Безуглов меня восстанавливает. Но все равно мне придется опять лечь на операцию", - поделилась Ольга.
Ранее мы сообщали, что партнер Бузовой по шоу фигурист Дмитрий Соловьев заявил, что не ожидал такой самоотдачи от Ольги. По его словам, на телеэкране или в соцсетях и в реальной жизни — это два разных человека. По его словам, у Ольги он не заметил того хайпа и напыщенности, которыми она вечно окружена.
Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе: "Ты просто пушка".
Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках: "Еще одна пушка".
А еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!".