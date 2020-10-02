Российская телеведущая и певица Ольга Бузова заговорила о свадьбе с блогером Давидом Манукяном

Об этом звезда рассказала в интервью КП.

Как известно, сейчас Ольга Бузова активно участвует в шоу "Ледниковый период", где пробует себя в катании на коньках.

По словам телеведущей, ее жених Давид Манукян абсолютно не ревнует ее к партнеру по шоу Дмитрию Соловьеву.

«Насколько мне известно, у Димы есть прекрасная девушка. Что касается ревности, то изначально, когда мы с Давидом начинали встречаться, этот вопрос сразу был решен автоматически. Давид понимает, что я - артист, тут вопрос не в ревности, а в доверии и поддержке. Наоборот, он мне сейчас говорит: «У тебя получается с коньками?» Я отвечаю: «Ничего не получается». - «Так занимайся», - призналась Бузова в общении с журналистами.

Она также отреагировала на слухи о грядущей свадьбе с Давидом Манукяном.

"Мне кажется, меня хотят выдать замуж уже с 18 лет! Возможно, люди думают, что я сыграю свадьбу и стану домохозяйкой. Но этого точно не будет, я очень люблю свою профессию. Что касается свадьбы, мы с Давидом должны жить так, как считаем нужным, а не соответствовать требованиям других. Поэтому этот вопрос сегодня останется без ответа", - подытожила звезда Ольга Бузова в интервью.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова стала гостьей шоу «Битва экстрасенсов», где ей предрекли расставание с нынешним парнем.

Один из участников проекта заявил, что в этих отношениях нет любви. Сначала Бузова пыталась делать вид, что все хорошо, но потом, за кулисами шоу проговорилась, что ей попадаются только плохие мужчины. Экстрасенс же заявил, что в будущем Ольга встретит мужчину своей жизни.

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