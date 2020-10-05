30-річна українська співачка, екс-"ВІА Гра", Міша Романова роздражнила публіку "смачним" образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму міуроблозі в Instagram, на якому постала в гримерці перед виступом.

Спекотна Романова з пишною зачіскою і яскравим макіяжем позувала в чорному боді, посипаному сріблястими блискітками, і колготках-"сіточці". Над артисткою чаклували перукар з візажистом, наносячи останні штрихи перед її виходом на сцену.

При цьому неможливо не звернути увагу на розкішний бюст співачки: дівчина знає, як прикувати до себе погляди.

"Люблю ці хвилюючі пару хвилин перед виходом на сцену. У цей момент я максимально довантажуваюсь у себе і даю собі чіткі установки", - підписала фото Романова.

Користувачі кинулися коментувати побачене, засипавши її компліментами. Правда, деякі відзначили, що Міша перестаралася зі "штукатуркою", а інші переплутали її з українською співачкою-блондинкою Тіною Кароль.

"Мішенька, ти сама на себе не схожа! Жесть! Що ти з собою зробила?"

"😻краща"

"Моя крихітко, ти найкраща ❤️"

"Здалося, Тіна 😅 😍 "

"Цукерочка солодка 😏"

"Вгадай куди я дивлюся 😏"

"Ти як завжди дуже мила і чарівна дівчина 😉"

Раніше ми повідомляли, Романова захопила фото в цьому ж вбранні, але з іншого ракурсу. Дівчина стояла у вузькому коридорі, закинувши руку вгору і демонструючи апетитні груди в надглибокому декольте.

"просто взяла і підірвала Instagram", "на всіх фото хороша нереальна зірочка!", "Ще трохи і груди вистрибнуть ну просто як непристойно такі образи ви б ще без трусиків вийшли", - відреагували користувачі.

Нагадавши, розкішна екс-ВІА Гра Міша Романова запаморочила голову ніжною красою.

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