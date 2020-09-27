Певица Миша Романова, которая прославилась благодаря участию в «ВИА Гра», покорила стильным образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото, на котором предстала в невероятно красивом и нежном наряде. Эффектная блондинка надела шелковую блузку в тон кожи и брючный костюм нежного пшеничного оттенка. Она смотрела в камеру и улыбалась. В руках у Миши красовалась сумочка, а шею украшал кулон.

Стоит отметить, что выглядела Романова превосходно. Она прикрыла все свои прелести, при этом оставалась невероятно соблазнительной.

«С лёгкостью мы делаем больше, чем с трудом и напряжением...», - подписала фото звезда.

За час ее фото собрало почти 4 тысячи лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Красотка», «Невероятная», «Я тебя обожаю Мичи», «Наша гордость», «Что случилось? Почему одета. Тебе без лучше», «Идеальна», «Класс», «Милая», «Жена миллионера», «Ты просто космос», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Миша Романова поразила выходкой на отдыхе с певцом Максом Барских, с которым ей приписывают роман. Фолловеры спросили у Миши, кем ей приходится Макс, на что она ответила, что он ее босс. Артистка поделилась фотографией с совместного отдыха с Барских, на которой сидела под певцом.

Напомним, что Миша Романова в кружевном белье расставила ноги и произвела фурор: «Пантера!».

Как сообщала Politeka, Миша Романова в ослепительном образе с двумя красотками заставила затаить дыхание: "Новая ВИА Гра".

Также Politeka писала, что Миша Романова с бюстом напоказ затмила своих подружек: «Мы сейчас…».