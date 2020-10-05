Популярна українська модель Міла Кузнєцова, яка є володаркою 13-го розміру грудей, показала фігуру під час велопрогулянки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Мені здається, неможливо не любити спорт. Треба просто знайти свій формат занять, в якому буде видно постійний прогрес. Коли є прогрес, ти закохуєшся в спорт", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кузнєцова позує поруч з велосипедом, ефектно зігнувшись на камеру. Особливої пікантності знімку додає те, що красуня вирішила розстебнути й без того тісний топ.

«Очевидні слова», «який вид», «ти дуже красива», «дуже мила на цьому знімку», «вау, виглядаєш гаряче. Моя мрія», «красоточка», - пишуть її шанувальники.

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На фото Міла показала себе в Білій пляжній накидці, яка не змогла осягнути її пишну фігуру. Образ Кузнєцова доповнила купальником. Зірка вирішила не надягати окуляри, а залишила їх на волоссі. Модель відвернула погляд від камери, а сама йшла по воді. Фото вийшло дуже пікантним, адже купальник не зміг приховати головну красу дівчини - пишний бюст.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали ще більше коментарів.

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