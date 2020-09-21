Известная модель Мила Кузнецова показала, как развлекается в Харькове

На фото Мила позировала без белья и одежды, прикрывшись только одеялом. Звезда расположилась в кровати, а волосы собрала назад. Красотка смотрела прямо в объектив камеры, демонстрируя пышный бюст, который прямо выпирал. На еще одном кадре Кузнецова была уже в ванной комнате в халате. Девушка не смогла поместить грудь в него, поэтому она выпирала. Модель сидела на краю резервуара, соблазнительно позируя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Шикарная девушка", "Прекрасная мамочка", "Мила, кто тебя так изящно паковал в одеяло?!", "Баварского пива + хорошего парня", "Это выглядит угрожающе....и могу только посочувствовать Вам....", "Супермодель", "Прелесть, хочу к тебе", "Аппетитная красотка".

Сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, поделилась новым фото.

На своей странице в Инстаграм пышногрудая красавица опубликовала совместный снимок с ведущим Improv Live Show на Новом канале Владимиром Шумко. Для такой встречи Мила выбрала длинное светлое платье в пол с традиционным декольте.

Напомним, украинка с 13-м размером без стыда вывалила загорелый бюст перед мужчинами

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером посветила своими «бомбочками» в безумном декольте

А еще Politeka сообщала, что украинка с 13-м размером еле вместила пышную красоту в громадное декольте



