Известная модель Мила Кузнецова показала себя на отдыхе

На фото Мила показала себя в белой пляжной накидке, которая не смогла объять ее пышную фигуру. Образ Кузнецова дополнила купальником. Звезда решила не надевать очки, а оставила их на волосах. Модель отвернула взгляд от камеры, а сама шла по воде. Фото вышло очень пикантным, ведь купальник не смог скрыть главную красоту девушки - пышный бюст. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это вы случайно не в Херсонской области?? Фото супер", "Мила какое шикарное фото,выглядишь потрясающе", "Очень красивое фото и вид шикарный", "Классное фото!! Мне очень нравится", "Как же красиво, словно в сказке", "Это прекрасно, Очень нравиться это фото", "Женился бы", "Вот это да, вот это красота, настоящая принцесса", "Какая красота, а что это за место?", "Я не могу отвести глаз от этого фото, очень красиво".

Напомним, известная своим 13-м размером груди украинская модель Мила Кузнецова похвасталась пикантными фото в спортзале.

Так, в этот раз Мила решила показать свои прелести не на привычных курортах или светских мероприятиях, а в спортзале. Модель плюс-сайз абсолютно не комплексует из-за своих габаритов, а наоборот всячески их подчеркивает.

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