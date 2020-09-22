Известная модель Мила Кузнецова показала себя и свою трапезу

На фото Мила показалась в обтягивающей майке и черной накидке. Волосы красотка решила оставить распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Звезда улыбалась и демонстрировала яркий мейкап. Кузнецова продемонстрировала свой завтрак, назвав его отличным. Но трудно было увидеть тарелку за пышным декольте, в котором модель без стыда показывала свою красоту. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется сказать: "Это и есть счастье, бесценное сокровище".

Сообщалось, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером груди, поделилась новым фото.

Для такой встречи Мила выбрала длинное светлое платье в пол с традиционным декольте, которое подчеркивало выдающиеся формы украинки.

Мы писали, что украинская модель Мила Кузнецова, которая обладает 13-м размером бюста, похвасталась гордостью в купальнике.

«Ура! Моречко. как всегда не спала перед вылетом, прилетела уставшая и сразу в море, вода просто чай Всё послеобеденное время провела купаясь в красном море) даже сфотографироваться забыла))», - говорится в сообщении.

Напомним, украинка с 13-м размером пережарила свои "булочки" на курорте

А еще Politeka писала, что украинка с 13-м размером бюста умудрилась сделать свою гордость еще больше

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