Популярная украинская модель Мила Кузнецова, которая является обладательницей 13-го размера груди, показала фигуру во время велопрогулки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мне кажется, невозможно не любить спорт. Надо просто найти свой формат занятий, в котором будет виден постоянный прогресс. Когда есть прогресс, ты влюбляешься в спорт», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кузнецова позирует рядом с велосипедом, эффектно изогнувшись на камеру. Особой пикантности снимку добавляет то, что красотка решила расстегнуть и без того тесный топ.

«Очевидные слова», «какой вид», «ты очень красивая», «очень милая на этом снимке», «вау, выглядишь горячо. Моя мечта», «красоточка», - пишут ее поклонники.

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На фото Мила показала себя в белой пляжной накидке, которая не смогла объять ее пышную фигуру. Образ Кузнецова дополнила купальником. Звезда решила не надевать очки, а оставила их на волосах. Модель отвернула взгляд от камеры, а сама шла по воде. Фото вышло очень пикантным, ведь купальник не смог скрыть главную красоту девушки - пышный бюст.

Фанаты поставили более 3 тысяч лайков и написали еще больше комментариев.

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