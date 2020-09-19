Известная своим 13-м размером груди модель Мила Кузнецова взбудоражила сеть новой фотографией

Звезда не перестает радовать своих многочисленных поклонников в социальной сети Instagram довольно откровенными фотографиями, на которых показывает свой внушительный бюст, передает Politeka.net.

В последняя время пышная модель забросала сеть яркими снимками своего отпуска и вот теперь Мила Кузнецова вернулась в Киев и стала участницей публичного мероприятия.

Так,загорелая блондинка попозировала в компании начинающих юмористов, с которыми познакомилась во время записи одной из передач на украинском телеканале.

Мила Кузнецова вырядилась в красное короткое платье с огромным декольте, из которого так и вываливались необъятные формы модели.

Это стало причиной бурных комментариев в сети.

«Все конечно красивые, но ты просто звезда 👍», «Ужас зачем выставлять аж так ходи уже голая тогда ужасно», «Да, узнаю этих ребят, они классные, и вы круто выглядите😊», - высказались люди.

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На фото красавица позировала в полосатом купальнике, демонстрируя себя довольно близко. Образ Мила дополнила стильными очками, а волосы собрала в хвост. Можно на фоне увидеть песок и шезлонги, но трудно на них обратить внимание, так как все внимание на пышном бюсте звезды, который занимал огромную часть кадра.

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