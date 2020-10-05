36-річна українська співачка Оля Полякова ошелешила публіку зворушливим зізнанням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала фото молодшої доньки Аліси у себе в мікроблозі в Instagram. Дівчинці виповнюється 9 років, тому горда мати вирішила поділитися такою радісною подією з шанувальниками.

"Моя Амазонка, Мауглі, чортеня! З днем народження, смілива, нічого не боїться, дівчинка! Ти інша, ну зовсім ні на кого не схожа, любиш екстрим і рептилій і всякі небезпеки, будь ласка, будь менш сміливою, хвилююся!))) будь щаслива, і нехай мрії збуваються! Сьогодні збулася ще одна, у тебе живий динозаврик, ти давно хотіла!❤️❤️❤️❤️", - тепло відгукнулася про своє маля Полякова.

Співачка супроводила пост-привітання найяскравішими фото доньки, на яких дівчинка постала то розпатланою з різними тваринами, то милим ніжним бутончиком, якому ще належить розкритися.

Одними з перших пост прокоментували колеги Ольги по шоу-бізнесу, співачка і модель Даша Астаф'єва і телеведуча Маша Єфросиніна: "Ура! З іменинницею... Ох, тобі буде"; "З днем народження дівчинку, яка приборкує навіть мати!"

Користувачі також не залишилися осторонь. Багатьох заінтригувало нерозкрите Ольгою питання з "динозавриком":

"З іменинницею, а динозаврик це хто?"

"Супер-дитина!!! 👍💐"

"Алісу в Стендап і в президенти 💪 👍 👍 "

"Фото динозаврика в студію!😂"

"Погляд глибокий, здається душа доросліша ніж тіло.... Вітаю❤️"

Раніше ми повідомляли, Полякова ошелешила брутальним образом в куртці - "косусі", вирядившись так до Дня вчителя. Артистка напередодні виступу повідомила, що і сама має відношення до цієї світлої професії, так як є вчителем музики за освітою.

Нагадавши, Оля Полякова серйозно хвора, співачка терміново звернулася до українців: "Це жахливо".

Як повідомляла Politeka, розкішна Полякова побешкетувала в образі спокусливої медсестри: «Штанці зняли, все мені показали».

Також Politeka писала, що розпатлана Лобода приголомшила виглядом після повернення до Києва: "Оля Полякова отримає інфаркт".