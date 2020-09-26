Популярная украинская исполнительница Оля Полякова призналась, что ее «подкосила» опасная болезнь
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«У меня фалькулярная ангина. Диагноз не из приятных, но я выживу. Сегодня должен был быть концерт в Мариуполе, но он переносится в связи с трагическими событиями в Чугуеве. Выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших. Это были молодые ребята. Это чудовищно», - отметила она.
В то же время Полякова призвала украинцев беречь друг друга.
«Сейчас ходят вирусы, а грипп дал мне осложнения, которые вылились в ангину. Но я держусь», - подчеркнула она.
Дан Балан и счастливая Тина Кароль с коляской вызвали ажиотаж: "Взяли ребенка напрокат?"
Рекордный скачок доллара, взлет цен и неожиданное обращение Зеленского – главное за ночь
Ужесточение карантина с 28 сентября, кто из украинцев в зоне риска: "В течение следующих 14 дней..."
«Восхищаюсь»: 73-летняя Ротару произвела фурор своим уникальным даром, не устояла даже Пугачева
До этого мы писали, что певица Оля Полякова заинтриговала новыми образами
У себя в Инстаграм артистка опубликовала ряд видео, на которых предстала в образе красивой принцессы или королевы, строгой учительницы и соблазнительной медсестры. Все эти видео позже появились на одной из новостных страничек в сети.
«Что это у нас тут такое?», - восхитилась Полякова в образе королевы, после чего кадр сменился, и артистка предстала в роли строгой учительницы.
Напомним, что рекордно располневшая Полякова показала, как выглядит на самом деле: "Я должна признаться...".
Как сообщала Politeka, обиженная Оля Полякова обрушилась гневной тирадой на власть, сорвавшую концерт.
Также Politeka писала, что располневшую Полякову советуют отправить на "Зважені та щасливі": «Карантин сделал свое дело».