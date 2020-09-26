Популярная украинская исполнительница Оля Полякова призналась, что ее «подкосила» опасная болезнь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«У меня фалькулярная ангина. Диагноз не из приятных, но я выживу. Сегодня должен был быть концерт в Мариуполе, но он переносится в связи с трагическими событиями в Чугуеве. Выражаю свои соболезнования всем родным и близким погибших. Это были молодые ребята. Это чудовищно», - отметила она.

В то же время Полякова призвала украинцев беречь друг друга.

«Сейчас ходят вирусы, а грипп дал мне осложнения, которые вылились в ангину. Но я держусь», - подчеркнула она.

До этого мы писали, что певица Оля Полякова заинтриговала новыми образами

У себя в Инстаграм артистка опубликовала ряд видео, на которых предстала в образе красивой принцессы или королевы, строгой учительницы и соблазнительной медсестры. Все эти видео позже появились на одной из новостных страничек в сети.

«Что это у нас тут такое?», - восхитилась Полякова в образе королевы, после чего кадр сменился, и артистка предстала в роли строгой учительницы.

Напомним, что рекордно располневшая Полякова показала, как выглядит на самом деле: "Я должна признаться...".

Как сообщала Politeka, обиженная Оля Полякова обрушилась гневной тирадой на власть, сорвавшую концерт.

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