Популярная украинская певица Оля Полякова заинтриговала новыми образами

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала ряд видео, на которых предстала в образе красивой принцессы или королевы, строгой учительницы и соблазнительной медсестры. Все эти видео позже появились на одной из новостных страничек в сети.

«Что это у нас тут такое?», - восхитилась Полякова в образе королевы, после чего кадр сменился, и артистка предстала в роли строгой учительницы.

«Ну? И что у вас там? А?», - заявила звезда, после чего превратилась в соблазнительного врача.

Артистка надела на голову медицинский колпак, а кофточку спустила, обнажив зону декольте.

«Так, хорошие мои, а ну быстро, штанишки сняли, все мне показали», - пошалила Полякова, завершив показ образов.

Стоит отметить, что ее небольшое театрализованное представление получилось весьма пикантным, но поклонники не смогли оставить комментарии в сторис.

Ранее мы писали, что Оля Полякова приняла участие в протестах против отмены концертов. Полякова считает, что карантинные ограничения должны быть едиными для всех. Сейчас же запреты действуют выборочно.

Как рассказывала звезда в интервью Маше Ефросининой, она много потеряла во время карантина, так как был отменен целый тур. Звезда же содержит большое хозяйство, на которое нужны деньги.

Напомним, что рекордно располневшая Полякова показала, как выглядит на самом деле: "Я должна признаться...".

Как сообщала Politeka, обиженная Оля Полякова обрушилась гневной тирадой на власть, сорвавшую концерт.

Также Politeka писала, что располневшую Полякову советуют отправить на "Зважені та щасливі": «Карантин сделал свое дело».