Популярная украинская исполнительница Светлана Лобода покорила нежным образом с букетом цветов в руках

Светлана Лобода любит показывать себя без макияжа, укладок и в простом домашнем образе. Также звезда не боится критики, не реагируя на нее вовсе. В этот раз артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм солнечный кадр, на котором показала идеальное утро.

Как выяснилось из подписи знаменитости, свое идеальное и доброе утро Светлана встречает действительно у себя дома – в Киеве. На новом кадре певица без макияжа, укладок и модных образов позировалас оголенным плечом, спрятавшись за букетом.

"Мое утро в Киеве", – написала она.

Как и ожидалось, фанаты сразу же обсудили приезд знаменитости домой, некоторые даже вспомнили, что пока у Ольги Поляковой отменили концерт, Светлана смогла приехать из РФ со своим:

«Классно, когда утро начинается с вашего эфира❤️», «Нереальная 🔥🔥», «Утро начинается с Лободона😂❤️», «Ничего женственней и красивей я ещё не видела, как всегда шикарная и неотразимая Lo❤️», «Спасибо за встречу и за фото ❤❤❤❤», «Вот бы каждое утро так😊», «Красотка 😍», «Милашка, дождались вашего прямого уютного, горячего эфира ❤», «Царица❤️», «Красивая Милая нежная красивая девушка любимая», "Оля Полякова получит инфаркт!!!!".

Ранее мы также писали, что Светлана Лобода славится идеальным уходом за собой, ведь уже через два месяца после родов она весила столько же, как и до родов второй дочери и даже отсняла одну из лучших своих пляжных фотосессий. Как известно, многие интересуются уходом артистки за собой. Сама Светлана ничего не скрывает.

Тренировки Лободы начинаются с растяжки и дыхательных упражнений. Затем Светлана переходит к элементам хореографии и прыжкам. Дома певица делает упор на икроножные мышцы, а также на бедра и подтягивает ягодицы.

При этом певица также очень много энергии тратит во время своих концертов, а лучшими тренерами являются для нее собственные танцоры. Сама Светлана любит танцевать вместе с коллегами, на отдыхе и даже в гримерке, поэтому заниматься с танцорами для нее не составляет туда. Как видно на фан-видео, Лобода также любит интриговать аппетитными разминками перед зеркалом.

Напомним, Светлана Лобода в мини-шортах свела с ума движениями на шаре и вниз головой: "Тропикана женщина".

Как сообщала Politeka, Тина Кароль, Лобода, Асмус, Лорак и другие звезды покорили видом в прозрачных кружевах: бесстыдные фото.

Также Politeka писала, что Лобода без лифчика прогулялась в эффектном мини-платье на курорте: "Горяча и бешенна"