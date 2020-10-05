36-летняя украинская певица Оля Полякова ошарашила публику трогательным признанием

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала фото младшей дочки Алисы у себя в микроблоге в Инстаграм. Девочке исполняется 9 лет, поэтому гордая мать решила поделиться таким радостным событием с поклонниками.

"Моя Амазонка, Маугли, чертёнок! С днём рождения, смелая, ничего не боящаяся девочка! Ты другая, ну совсем ни на кого не похожа, любишь экстрим и рептилий и всякие опасности, пожалуйста, будь менее смелой, волнуюсь!))) будь счастлива, и пусть мечты сбываются! Сегодня сбылась ещё одна, у тебя живой динозаврик, ты давно хотела!❤️❤️❤️❤️", - тепло отозвалась о малышке Полякова.

Певица сопроводила пост-поздравление самыми яркими фото дочки, на которых девочка предстала то растрепанной с различными животными, то милым нежным бутончиком, которому еще предстоит раскрыться.

Одними из первых пост прокомментировали коллеги Ольги по шоу-бизнесу, певица и модель Даша Астафьева и телеведущая Маша Ефросинина: "Ура! С именинницей... Ох, тебе будет"; "С днем рождения девочку, укрощающую даже мать!"

Пользователи также не остались в стороне. Многих заинтриговал нераскрытый Ольгой вопрос с "динозавриком":

"С именинницей, а динозаврик это кто?"

"Супер-ребёнок!!! 👍💐"

"Алису в стэндАп и в президенты 💪👍👍"

"Фото динозаврика в студию!😂"

"Погляд глибокий, здається душа доросліша ніж тіло.... Вітаю❤️"

Ранее мы сообщали, Полякова ошарашила брутальным образом в куртке-"косухе", вырядившись так ко Дню учителя. Артистка накануне выступления сообщила, что и сама имеет отношение к этой светлой профессии, так как является учителем музыки по образованию.

Напомним, Оля Полякова серьезно больна, певица срочно обратилась к украинцам: «Это чудовищно».

Как сообщала Politeka, роскошная Полякова пошалила в образе соблазнительной медсестры: «Штанишки сняли, все мне показали».

Также Politeka писала, что растрепанная Лобода ошеломила видом после возвращения в Киев: "Оля Полякова получит инфаркт".