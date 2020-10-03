Оля Полякова в «рокерском» образе рассказала о своем образовании

Популярная украинская певица накануне своего выступления поделилась коротким видео в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На кадрах Полякова позирует перед зеркалом в довольно необычном наряде. На ней белые штаны с леопардовым принтом, которые полностью обтягивают фигуру звезды, а также дерзкая косуха с поднятым воротом и черная кожаная фуражка.

«Ну что, приехала поздравлять учителей с Днем учителя. Я, кстати, тоже училка музыки…так что поздравьте меня», - произносит Полякова, а затем посылает в камеру воздушный поцелуйчик.

Впрочем, отправить поздравления поклонники певицы смогут разве что в личные сообщения певицы, ведь в разделе Сториз нет возможности оставлять под постом комментарии.

Ранее мы писали, что у себя в Инстаграм Полякова опубликовала ряд видео, на которых предстала в образе красивой принцессы или королевы, строгой учительницы и соблазнительной медсестры. Все эти видео позже появились на одной из новостных страничек в сети.

«Что это у нас тут такое?», - восхитилась Полякова в образе королевы, после чего кадр сменился, и артистка предстала в роли строгой учительницы.

«Ну? И что у вас там? А?», - заявила звезда, после чего превратилась в соблазнительного врача.

Артистка надела на голову медицинский колпак, а кофточку спустила, обнажив зону декольте.

Напомним, Оля Полякова серьезно больна, певица срочно обратилась к украинцам: «Это чудовищно».

Как сообщала Politeka, роскошная Полякова пошалила в образе соблазнительной медсестры: «Штанишки сняли, все мне показали».

Также Politeka писала, что растрепанная Лобода ошеломила видом после возвращения в Киев: "Оля Полякова получит инфаркт".