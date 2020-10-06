Такого не було вже давно

Курс валют в Україні 6 жовтня грандіозно вдарить по гривні, яка буде втрачати позиції одна за одною

Про це свідчить прогноз економістів Нацбанку, передає Politeka.

Так, сто доларів відкриють міжбанк з впевненого ривка в + 6,01 гривні. До середини минулого дня валюта подорожчала на 5,99, але під кінець торгів зуміла «дотиснути» ситуацію.

Євро також почне завдавати відчутних ударів: торги відкриються з +17,13 гривні.

Курс валют 6 жовтня буде наступним:

100 доларів-2840,09 грн;

100 євро - 3340,37 грн.

Відігратися гривня вирішить на російському рублі, десять з яких можна буде купити за 3,6099 грн.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму більш ніж за два роки. Вищий курс востаннє був 5 вересня 2018 року – 28,49 гривень за долар.

До цього ми розповідали, що курс гривні в останні місяці зростає майже щотижня: якщо в серпні Долар можна було купити за 26-27 грн то зараз він вже вище 28 гривень.

За оцінками експертів до кінця року курс швидше за все наблизиться до передбаченого Кабміном рівня - 29,5 гривні за долар.

Ситуація на готівковому ринку підтверджує, що українці не купують, а продають Долар. Тобто криза змусила їх проїдати заощадження.

Падінню на міжбанку і, як наслідок, офіційного курсу гривні експерти знаходять ряд пояснень.

Нагадаємо, що курс валют в Україні змінився: експерти навали причини різкого подорожчання долара

Як повідомляла Politeka, долар і євро пішли вгору, в НБУ озвучили новий курс валют: що буде з гривнею.

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