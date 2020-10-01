К концу сентября курс доллара в Украине достиг трехлетнего минимума

Состоянием на 1 октября 2020 года доллар в обменниках можно купить за 28,3 гривны. К такому уровню «зеленые» поднялись с отметки 27,5 гривен всего за месяц.

Как объясняет аналитик Алексей Блинов «НВ Бизнес», падение курса связано с сезонным переходом к увеличению торгового дефицита. Кроме этого, осенью растет спрос на иностранную валюту. Он считает, что сентябрь не показал каких-то сверхскачков, ведь подобные курсовые качели наблюдались и в 2018 году.

Аналитик Евгения Ахтырко связывает скачок курса с давлением на курс гривны. Это давление оказывали новости о том, что Украина рискует остаться без транша МВФ. Она отметила, что участники валютного рынка всегда быстро реагируют на любые новости, связанные с международным финансированием.

А вот экономист Елена Белан уверена, что большую роль в девальвации гривны сыграли пессимистические ожидания участников рынка, связанные со сменой руководства НБУ и невнятными действиями финрегулятора.

«Сформировавшиеся ожидания вряд ли рассеялись, поскольку усилилась неопределенность с кредитом МВФ и активизировались заявления о возможном выходе НБУ на вторичный рынок ОВГЗ, которые воспринимаются как подготовительный этап к запуску печатного станка», - объяснила эксперт.

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