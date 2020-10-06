Такого не было уже давно

Курс валют в Украине 6 октября грандиозно ударит по гривне, которая будет терять позиции одна за другой

Об этом свидетельствует прогноз экономистов Нацбанка, передает Politeka.

Так, сто долларов откроют межбанк с уверенного рывка в +6,01 гривны. К средине прошлого дня валюта подорожала на 5,99, но под конец торгов сумела «дожать» ситуацию.

Евро также начнет наносить ощутимые удары: торги откроются с +17,13 гривны.

Курс валют 6 октября будет следующим:

100 долларов – 2840,09 грн;

100 евро – 3340,37 грн.

Отыграться гривна решит на российском рубле, десять из которых можно будет купить за 3,6099 грн.

Таким образом, официальный курс доллара поднялся до максимума более чем за два года. Выше курс в последний раз был 5 сентября 2018 года – 28,49 гривен за доллар.

До этого мы рассказывали, что курс гривны в последние месяцы растет почти каждую неделю: если в августе доллар можно было купить за 26-27 грн то сейчас он уже выше 28 гривен.

По оценкам экспертов к концу году курс скорее всего приблизится к предусмотренному Кабмином уровню - 29,5 гривны за доллар.

Ситуация на наличном рынке подтверждает, что украинцы не покупают, а продают доллар. То есть кризис заставил их проедать сбережения.

Падению на межбанке и, как следствие, официального курса гривны эксперты находят ряд объяснений.

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