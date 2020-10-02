К чему готовиться украинцам

Стало известно, какие цифры ждут украинцев уже сегодня в обменниках

Об этом говорится на официальном портале Национального банка.

Так, государственный регулятор решил повысить курсы доллара и евро по отношению к гривне.

По сравнению с 30 сентября, сегодня курс доллара в Украине вырос на 2 копейки.

Что касается курса евро, то его Национальный банк повысил на 17 копеек по сравнению с вчерашним днем.

Согласно данным, опубликованным на сайте НБУ, курс валют на сегодня, 2 октября, установлен на следующем уровне:

$100 – 2833,43 (1 октября – 2831,05);

100 EUR – 3332,82 (1 октября – 3316,43)

Что касается курса доллара на межбанке, то он составляет 28,33/28,35 гривни/$, курс евро – на уровне 33,33/33,35 гривни/евро.

Ранее мы рассказывали, почему курс доллара в Украине внезапно подорожал в сентябре.

По информации НБУ, увеличение спроса со стороны инвесторов спровоцировало привело к подорожанию курсу валют в Украине.

“Увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров в сентябре и на фоне ухудшения аппетита инвесторов к активам развивающихся стран, привели к росту спроса на иностранную валюту. Это повлекло незначительное ослабление курса гривни к доллару. При таких условиях сальдо интервенций НБУ в сентябре было отрицательным и составляло $0,2 млрд”, — подчеркнули в пресс-службе регулятора.

Напомним, что доллар готовит коварный удар: украинцам объяснили, что делать с валютой

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