Курс гривны в последние месяцы растет почти каждую неделю: если в августе доллар можно было купить за 26-27 грн то сейчас он уже выше 28 гривен

По оценкам экспертов к концу году курс скорее всего приблизится к предусмотренному Кабмином уровню - 29,5 гривен за доллар.

Почему курс гривны ушел в пике

Ситуация на наличном рынке подтверждает, что украинцы не покупают, а продают доллар. То есть кризис заставил их проедать сбережения.

«На наличном валютном рынке продолжает наблюдаться преобладание предложения иностранной валюты над спросом (с начала сентября банки приобрели 113 млн. долларов США, с начала 2020 года - более 1,2 млрд долларов США). С одной стороны, увеличение предложения наличной иностранной валюты способствует сбалансированию валютного рынка, с другой - свидетельствует о продолжении негативных тенденций с уменьшением сбережений домохозяйств, динамика которых стала отрицательной с I квартала 2019 года. Другими словами, это свидетельствует о «проедании» населением сбережений», - констатировал глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Падению на межбанке и, как следствие, официального курса гривны эксперты находят ряд объяснений.

Одно из главных - выход нерезидентов из облигаций внутреннего государственного займа. Они продают правительственные долговые бумаги за гривну, покупают на межбанке валюту и выводят ее из страны. И так продолжается с марта. ОВГЗ, которые интересовали нерезидентов в 2018-2019 г., в кризис и при снижении ставки доходности уже не нужны.

«Снижение объема ОВГЗ в собственности нерезидентов, которое с начала месяца составило 3,3% (-2,9 млрд грн или около 100 млн. долларов США) стимулирует увеличение спроса на иностранную валюту», - прокомментировал Данилишин.

Член Совета НБУ Виталий Шапран объясняет нынешнее падение курса гривны периодом вынужденного карантина. Во время локдауна скорость обращения денег сократилась и именно вирус, отметил эксперт, заставил украинцев наращивать наличные. Накопили ликвидность и банки — 100-160 млрд грн. С июля розничный товарооборот увеличился, а в сентябре ускорилась деловая активность.

«В сложившейся ситуации рост деловой активности на валютном рынке и рост цен даже в отдельных секторах массового потребления для Украины будет сейчас неизбежным спутником восстановления экономики. Печально, конечно, что при этом слабеет гривна, но тут нужно «сказать спасибо» политическим процессам, которые раздражают экономическую среду, участники которой при любых непонятных обстоятельствах привыкли убегать в валюту», - отметил Шапран.

Политические процессы — это местные выборы, на фоне которого разогревается ажиотаж из-за неполучения транша Международного валютного фонда. Его ждали в начале осени, но пока что предоставление средств на паузе. А любой негатив валютный рынок трактует не в пользу курса гривны.

Дальше добавляем традиционные факторы. Осенью дорожают энергоносители и поступают неоднозначные данные об урожае, а продукция АПК — одна из главных экспортных статей, то есть основных источников валюты.

Нельзя не вспомнить заявление президента Владимира Зеленского о том, что 30 грн за долл. - курс, заложенный в бюджете, и с этим нужно как-то жить. Осень, конец года — период, когда наверстывают упущенное для бюджета, то есть стремятся выполнить план по бюджетным поступлениям. Импортный НДС, часть пошлин и акцизов взимают в инвалюте и переводят в гривну. Чем выше курс доллара, тем лучше наполняемость бюджета.

Последний нюанс — интервенции Нацбанка. В его резервах рекордная сумма — 29,05 млрд долл. Но позиция главного банка, озвученная новым руководителем Кириллом Шевченко, неизменна:

«Курс формируется рынком, а мы только сглаживаем чрезмерные колебания как в одну, так и в другую сторону. В августе предложение валюты было больше спроса. Поэтому курс гривны укреплялся, а НБУ пополнял резервы. В сентябре спрос на валюту вырос со стороны импортеров. Это обусловило определенное ослабление гривны. Для сглаживания колебаний НБУ возобновил интервенции по продаже валюты».

С начала года НБУ продал 3,5 млрд а купил 4,5 млрд долл. Из девяти месяцев четыре (январь, март, июль и сентябрь) были с отрицательным сальдо: было продано больше, чем куплено. Но если в марте Нацбанк вытянулся в струнку для поддержания курса — продал на 2,1 млрд больше, чем купил, то в августе, когда началось проседание нацвалюты, НБУ только выкупал — 461 млн долл. В сентябре, когда гривна упала до трехлетнего минимума, продал 232 млн, а купил 34 млн. То есть его присутствие было незначительным и стабилизировать курс гривны он действительно не собирается.

Что будет с ценами?

Прямое влияние курс валюты оказывает на топливо: каждые десять копеек в пользу доллара - это плюс 7-8 копеек в цене бензина «на пистолете». Растут в цене энергоносители, однако сейчас «Нафтогаз» рапортует о рекордных запасах газа и угля в хранилищах.

В стоимость нового жилья застройщики также закладывают валютную составляющую. Сейчас отталкиваются от ориентира 30 грн за долл. Вместе с комплексом причин, куда кроме девальвации входят отложенное повышение цен, расходы на строительство недвижимости нового типа (многофункционального, экологичного), цены на первичку могут подняться на 10%.

Обычно падение гривны задевает цены на широкую линейку импортных товаров, куда входят техника, транспортные средства, одежда, обувь, некоторые продукты (рыба и морепродукты, кофе, шоколад).

Но нужно учитывать не только то, что курс гривны находится в девальвационном тренде. Страна и весь мир переживают кризис. Из-за этого влияние курса на цены может быть не совсем обычным.

«Инфляционный маховик может сдвинуть только массированная эмиссия НБУ, как это было в 2014-2015 гг. Она начнется, если волна пандемии будет сильнее ожидаемой и будет применен тот же сценарий карантина, что и весной. Но пока такая вероятность не высокая, и я больше рассматриваю дефляционный сценарий, - говорит экономист Алексей Кущ. - Платежеспособный спрос населения и бизнеса практически на нуле и ценовая динамика будет умеренная. В Украине наблюдается бифляция (состояние экономики, при котором процессы инфляции и дефляции происходят параллельно, - ред.), когда цены на потребительские товары растут, а на инвестиционные — падают. Ухудшаются инвестиционные ожидания, снижается кредитная поддержка и цены на товары падают. Это недвижимость, товары длительного пользования. Сейчас в Украине микро-бум на новые автомобили и на некоторых сегментах рынка жилой недвижимости. Это происходит потому, что в условиях кризиса появляются интересные предложения со скидками. Поэтому цены здесь будут привлекательные. Учитывая то, что в условиях кризиса многие откладывают такие покупки, цены могут не только не расти, но и снижаться».

То есть для узкого сегмента покупателей, которые еще могут себе позволить большие покупки, дорогие товары могут сейчас продавать по очень интересным ценам. Но это не значит, что всем можно расслабиться. Продукты, товары широкого потребления будут дорожать.

«Цены будут расти. Где узко, там и рвется. Сложно сказать, где будет новый резкий скачок. Например, весной в полтора раза подорожала гречка. Фрукты и ягоды летом стоили дорого. Что выстрелит этой осенью — сложно сказать. Может крупы, картошка или хлеб. В этом и заключается бифляция, - объясняет А. Кущ. - Цены в узких группах потребительских товаров растут, а на инвестиционные товары падают. Получаем среднюю температуру по больнице. НБУ рапортует, что инфляция 2-3% в годовом исчислении. Но это как температура воздуха с ветром или без. Разные группы населения инфляцию ощущают по-разному. Богатые получают возможность дешево купить различные активы. Даже цены в ресторанах не растут из-за низкого спроса. Для бедных инфляция высокая, потому что они покупают гречку».

Экономист советует готовить кошельки и к повышению коммунальных тарифов, подорожанию газа. Наименее состоятельные украинцы это опять же почувствует сильнее, чем богатые.