Стало известно, почему гривна резко обвалилась в цене

Об этом говорится в обзоре, который был опубликован на официальном сайте НБУ.

Эксперты отметили, что увеличение спроса со стороны инвесторов спровоцировало привело к подорожанию курсу валют в Украине.

В пресс-службе Национального банка также отметили, что по состоянию на 29 сентября валютные резервы государственного регулятора рухнули на $2,55 млрд — до $26,5 млрд.

“Увеличение спроса со стороны отдельных групп импортеров в сентябре и на фоне ухудшения аппетита инвесторов к активам развивающихся стран, привели к росту спроса на иностранную валюту. Это повлекло незначительное ослабление курса гривни к доллару. При таких условиях сальдо интервенций НБУ в сентябре было отрицательным и составляло $0,2 млрд”, — говорится в официальном документе Нацбанка.

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По словам экономиста Алексея Блинова, падение курса связано с сезонным переходом к увеличению торгового дефицита.

Кроме этого, как уверяет финансовый аналитик, осенью в Украине традиционно растет спрос на иностранную валюту. Он считает, что сентябрь не показал каких-то сверхскачков, ведь подобные курсовые качели наблюдались и в 2018 году.

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