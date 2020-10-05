Яскраві кадри розваг дітей Алли Пугачової і Максима Галкіна потрапили в Мережу

Відео зі спадкоємцями Прмадонни з'явилося на одному з фанатських акаунтів в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

На відео відображено, як Ліза і Гаррі і грають у футбол золотистим м'ячем у дворі їх сімейного замку.

На знятих кадрах впевнена в собі Ліза Галкіна, примірявши дівочий білий костюм в кольорах, впевнено йшла по "полю".

Однак гра пішла не так, як планувала дочка артиста. При першій же подачі від Гаррі, м'яч боляче прилетів їй по нозі. Однак казус не перервав розваги дітей.

Відео активно коментують користувачі Мережі.

"Який самоконтроль у Лізи! Дивно ,в цьому віці» з досвіду роботи з дітьми-це рідкість, або у них взагалі відсутнє почуття суперництва, або це вже надцатий дубль😆)"," щасливе дитинство! Так повинні жити всі діти!!!", "Вони навіть грають золотим м'ячем" « " добрі дітлахи😊все йде від батьків😊 😊милаші😊", «Гарік буде знаменитим футболістом!» ,- пишуть в мережі.

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