Российский комик Максим Галкин проводит много времени со своими детьми Лизой и Гарри

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал свежее видео. Судя по кадрам, звездное семейство решило устроить вечерний заплыв в бассейне. По видео видно, что Галкин и детки очень мокрые. Судя по всему, они уже долго купаются.

Юморист решил снять видео, а его дети начали дружно хохотать и называть отца папарацци. Лиза на видео была в шапочке для плаванья и очках, а Гарри обошелся без дополнительных аксессуаров.

«Добрый вечер!», - подписал видео Галкин.

За два часа его ролик посмотрели почти 600 тысяч раз. В комментариях ему оставили массу отзывов и комплиментов. Не обошлось и без негатива.

«С такими денжищами не трудно делать из детей более развитых. Жизнь, к сожалению, не всем даёт такие возможности. Обычные дети. Хватит придумывать лести», «Добрый, счастливое семейство)) Вы прекрасный отец», «Хохотушки», «Блииин все время смотрю на вашу семью и душа радуется - вы молодцы, детки супер!», - пишут люди.

Не сдержала эмоций украинская певица Светлана Лобода. Она оставила лайк и комментарий.

«Ну какие же кайфовые эти детки!», - написала она под видео.

Напомним, что счастливого Галкина после зажигательного танго с дочкой отправляют на «Танцы со звездами»: «Талантище».

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина в балахоне поразила внешним видом и поведением, видео.

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