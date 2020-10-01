Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми порадовали поклонников осенними образами

Фото звездного семейства появилось на одном из фанатских аккаунтов в Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На снимке счастливые звездные родители позируют во время прогулки со своими двойняшками – Гарри и Лизой. При этом вся семья одета уже по-осеннему тепло. Так, Пугачева позирует в стильном бежевом пальто и берете, Галкин – в молодежной красно-белой куртке, Гарри в черной куртке и шапке, а маленькая Лиза – в необычном белом пальто с цветочным принтом.

Судя по совершенно голым деревьям на заднем фоне, это фото было сделано уже давно.

«Уходи от нас подальше, пандемия! Будьте счастливы и самое главное — здоровы!», - говорится в подписи к снимку.

Поклонники знаменитостей тут же принялись комментировать фото.

«Будьте счастливы и здоровы! приятно на вас смотреть. Улыбайтесь! и здоровья!», «Красивая пара!», «Крепкого вам здоровья и счастья», «Замечательная семья! Отличное фото. Лиза, - копия Аллы Борисовны, а Гарик, - папин сынуля. Огромного вам счастья, любви и успехов в творчестве», - пишут люди.

Ранее мы писали, что в Инстаграм были опубликованы снимки на которых Примадонна отдыхает за сигареткой, и, похоже не знает, что ее фотографируют.

На снимках Пугачева вышла не лучшим образом. Несмотря на то, что весьма опрятно одета в джинсы и белую футболку. Наряд дополняют хорошо подобранные украшения. Волосы артистки аккуратно уложены.

Напомним, Максим Галкин ошарашил сходством с Тарзаном и получил оплеуху: "Как Филиппа Алла заставляет краситься?".

Как сообщала Politeka, в сеть слили унизительные фото отдыхающей Пугачевой, такой ее мало кто видел.

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