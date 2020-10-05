Підвищення тарифів - тема яка чимало хвилює українців і не дарма

Як пояснив експерт з економічних питань Олег Педзін, підстава для подорожчання комуналки дійсно є, передає ГолосUA.

Експерт пояснив, що ціна на газ в Україні залежить від того, що відбувається на світовому ринку. І якщо там тарифи на газ почнуть зростати, то автоматично він подорожчає і для українських комунальних підприємств.

А ось що стосується електроенергії, то на сьогоднішній день "Укренерго" поставляє електроенергію за фіксованими тарифами для населення.

За прогнозом експерта, цього року ціна на електрику швидше за все не зміниться.

"Тим більше, потрібно розуміти, що у нас на сьогоднішній момент тарифи на послуги ЖКГ вкрай політизовані. Однак до 25 жовтня ніхто нічого змінювати не буде. Дражнити електорат не буде ніхто. Думаю, що по газу ціна може змінюватися. Всі інші види платежів пройдемо без будь-яких цінових змін", - заявив Пендзін.

За його словами, підстави для підвищення комунальних платежів у 2021 році є. Справа в тому, що уряд збирається підвищити на 35% мінімальну зарплату. А в собівартості тарифів закладена заробітна плата.

"Якщо підвищується мінімалка на 35%, то автоматично рухається вся тарифна сітка. Як наслідок, різко збільшуються витрати на працю і на собівартість комунальних тарифів. Тому будуть подаватися пропозиції комунальними підприємствами про збільшення тарифів на величину витрат, які вони будуть додатково вкладати в заробітну плату», - підсумував експерт.

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