Украинцам объяснили, как местная власть может влиять на ценообразование тарифов на ЖКХ

Об этом в комментарии журналистам рассказал эксперт Сергей Быков, передает УНН.

По словам эксперта, ответственность за высокие тарифы на коммунальные услуги для населения лежит именно на местных властях, поскольку именно они формируют и согласовывают тарифную сетку для бытовых потребителей.

"Местные мэры устанавливают самом деле тарифы, основываясь на том, какие им предложения передают коммунальные предприятия и обслуживающие компании. И уже после этого местные власти непосредственно устанавливают тарифы для населения. Потому что правительство устанавливает единый тариф, а в разных городах эти тарифы отличаются именно потому, как работает местная власть и как она согласовывает тарифы, которые им предложили управляющие компании ", - объяснил Быков все нюансы.

Эксперт предупредил, что жителям городов, где сейчас высокие тарифы на коммуналку, не стоит ожидать в ближайшее время их снижения.

Политолог Николай Давидюк, в свою очередь, объяснил, что высокие тарифы на коммунальные услуги - простой способ наполнения местного бюджета за счет простых украинцев.

"Местная власть всегда ищет самый простой способ наполнить государственный бюджет за счет налогоплательщиков и бедных слоев населения - пенсионеров. Поэтому накануне выборов обещания снизить тарифы будут использовать все. Но это будет простой и дикий популизм, главная цель которого - дешевый голос в их поддержку", - добавил эксперт в комментарии журналистам.

Напомним, ранее появилась информация о повышении тарифов на свет с 1 октября. Однако, ее опровергли в Минэнерго, заявив, что до конца года цены на электроэнергию для населения - не изменятся.

"Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года остается неизменной ", - говорится в официальном сообщении министерства.

В ведомстве также напомнили, что тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года.

Напомним, тарифы на коммуналку, "Нафтогаз" объявил украинцам цены на октябрь: как изменились суммы

Как сообщала Politeka, изменение тарифов на отопление, украинцев уже предупредили: "С 1 октября..."

Также Politeka писала, что тарифный удар с 1 октября отменяется, украинцам дали отсрочку: какими будут суммы и что дальше