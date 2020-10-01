Что нужно знать бытовым потребителям

Украинцев предупредили об изменении тарифа для жителей столицы, которые пользуются электрическим отоплением

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба поставщика услуг Yasno.

Согласно информации, в столице Украины с 1 октября будет действовать льготный тариф для тех бытовых потребителей, которые пользуются электроотоплением.

В пресс-службе поставщика услуг добавили, что новый льготный тариф будет действителен до 1 апреля 2021 года.

Согласно изменениям, теперь плата за электроотопление будет насчитываться по следующему тарифу:

потребление до 3000 кВт·ч электроэнергии в месяц – 0,9 грн/кВт·ч;

свыше этого показателя – 1,68 грн за кВт·ч.

В пресс-службе добавили, что бытовые потребители в Киеве с 1 мая по 30 сентября владельцы квартир с электроотоплением обязаны платить по следующему базовому тарифу:

потребление до 100 кВт·ч в месяц – 0,9 грн/ кВт·ч;

после превышения этого объема – 1,68 грн за кВт·ч.

“Дополнительно уменьшить расходы на электроэнергию в отопительный сезон можно благодаря… двузонному счетчику, с которым потребляемая с 23:00 до 7:00 электроэнергия стоит вдвое дешевле, (благодаря - ред.) умным розеткам.., энергосберегающей климатической технике и рациональному использованию электроэнергии”, – подчеркнули в компании поставщика услуг.

Украинцев также предупредили, что они могут оформить себе льготный тариф при условии, что в доме установлены и официально оформлены электроотопительные установки.

Ранее мы рассказывали о расценках на газ для украинцев.

В Нафтогазе предупреждали, что цена на газ для бытовых потребителей на октябрь останется без изменений.

То есть, украинцы по тарифу "Месячный" будут платить 4,7 грн/кубометр. Что касается тарифа на 12 месяцев, то в нем цена топлива составляет 5,24 грн/кубометр.

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