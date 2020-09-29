Украинцам рассказали, что будет с тарифами на электроэнергию в октябре

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

Отмечается, что цену на электроэнергию для населения до конца года менять не будут. При потреблении до 100 кВт*ч в месяц – 90 коп за 1 кВт*ч, свыше 100 кВт*ч – 168 коп..

"Минэнерго и правительство неоднократно подчеркивали, что в условиях сложной социально-экономической ситуации цена электроэнергии для населения до конца текущего года останется неизменной", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года, и сейчас цена на нее "является самой низкой среди всех стран Европы, в частности она в 1,2–2 раза ниже, чем в соседних с Украиной странах".

Отметим, недавно озвучивалась другая информация. Сообщалось, что уже с первого октября должна подняться и цена на первые 100 кВт/ч электроэнергии для населения практически в два раза – с 0,9 грн до 1,68 грн. Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа.

Тем временем эксперты предупреждают, что особо радоваться новому сообщению не стоит. Отмечается, что подорожание электричества не отменяют, а всего лишь дают украинцам своего рода «отстрочку».

Так, эксперт Андрей Блинов уверен, что избежать повышения тарифов не удастся, сейчас просто не известно, когда именно это произойдет. При этом он называет три причины, почему услуги ЖКХ таки подорожают.

Ожидаемый рост минимальной заработной платы (на 37,6% буквально в течение 9 месяцев) не может не сказаться на тарифе на холодное водоснабжение. В себестоимости этой услуги доля оплаты труда превышает 1/3. Газ уже продаётся трейдерами по цене свыше 5000 грн/ткм (с НДС). Поэтоу существует немалая вероятность пересчёта тарифов на горячую воду и тепло по тем поставщикам, которые оценивали этой весной-летом теплоноситель дешевле, чем 1000 грн/ГКал. Тема отмены льготного тарифа на электричество (0,90 грн/кВт•ч) не исчезнет с повестки дня, учитывая рост издержек в энергетике и убыточность даже атомной энергетики.

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