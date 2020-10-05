Повышение тарифов – тема которая немало волнует украинцев и не зря

Как объяснил эксперт по экономическим вопросам Олег Педзин, основая для подорожания коммуналки действительно есть, передает ГолосUA.

Эксперт объяснил, что цена на газ в Украине зависит от того, что происходит на мировом рынке. И если там тарифы на газ начнут расти, то автоматически он подорожает и для украинских коммунальных предприятий.

А вот что касается электроэнергии, то на сегодняшний день «Укрэнерго» поставляет электроэнергию по фиксированным тарифам для населения.

По прогнозу эксперта, в этом году цена на электричество скорее всего не изменится.

«Тем более, нужно понимать, что у нас на сегодняшний момент тарифы на услуги ЖКХ крайне политизированы. Однако до 25 октября никто ничего менять не будет. Дразнить электорат не будет никто. Думаю, что по газу цена может меняться. Все остальные виды платежей пройдем без каких-либо ценовых изменений», - заявил Пендзин.

По его словам, основания для повышения коммунальных платежей в 2021 году есть. Дело в том, что правительство собирается повысить на 35% минимальную зарплату. А в себестоимости тарифов заложена заработная плата.

«Если повышается минималка на 35%, то автоматически двигается вся тарифная сетка. Как следствие, резко увеличиваются затраты на труд и на себестоимость коммунальных тарифов. Поэтому будут подаваться предложения коммунальными предприятиями об увеличении тарифов на величину затрат, которые они будут дополнительно вкладывать в заработную плату», - подытожил эксперт.

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