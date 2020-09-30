Стало известно, сколько украинцы будут платить за голубое топливо в октябре

Как передает Politeka.net, об этом информирует пресс-служба Нафтогаза.

По информации монополиста, цена на газ для бытовых потребителей на октябрь останется без изменений.

То есть, украинцы по тарифу "Месячный" будут платить 4,7 грн/кубометр. Что касается тарифа на 12 месяцев, то в нем цена топлива составляет 5,24 грн/кубометр.

В пресс-службе газового монополиста напомнили, что цена на топливо напрямую зависит цена доставки самого газа. Соответственно, чем длиннее труба, тем дороже придется платить за транспорт голубого топлива.

Ранее мы рассказывали, что будет с тарифами на электроэнергию в октябре.

Так, в Минэнерго решили опровергнуть информацию о том, что якобы с 1 октября 2020 года вырастут тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Отмечается, что цену на электроэнергию для населения до конца года менять не будут. При потреблении до 100 кВт*ч в месяц – 90 коп за 1 кВт*ч, свыше 100 кВт*ч – 168 коп..

В профильном министерстве также подчеркнули, что тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с 2017 года, и сейчас цена на нее "является самой низкой среди всех стран Европы, в частности она в 1,2–2 раза ниже, чем в соседних с Украиной странах".

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