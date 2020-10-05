Донька української співачки Віри Брежнєвої Соня Кіперман показала себе в незвичайному образі

На фото красуня присіла навпочіпки в білих штанях і топі. Зірка позувала на балкончику, а волосся залишила розпущеним. Волосся у Соні були розпущеним. На другому знімку дочка Брежнєвої вже просто стояла і відвернулася від камери, показуючи себе зі спини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Idk чоловік", - підписала фото молода красуня.

Фанати, включаючи Віру Брежнєву, поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Де така краса?", "з Росії з любов'ю","вогонь".

Раніше ми повідомляли, що юна дочка співачки Віри Брежнєвої влаштувала спекотну фотосесію, посвітивши чарівними формами.

Дівчина опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" Відверті кадри, на яких постала в коричневій шкіряній куртці, коротких шортах і чорному бюстгальтері.

Повідомлялося, що дочка Віри Брежнєвої Соня Кіперман підкорила ніжним виглядом в короткій білій сукні.

Фото зроблені вночі в погано освітленій кімнаті, а сама Соня на них виглядає злегка розмитою, адже більшість кадрів спіймані під час руху.

Нагадавши, Брежнєва приголомшила кадрами зі своєю "сестрою-близнючкою" у відвертому міні

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