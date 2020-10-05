Біда в сім'ї Філіпа Кіркорова сталася ще у вересні. Тільки зараз з'ясувалися подробиці
Поп-король в ефірі одного з російських телеканалів розповів про стан свого 88-річного батька - Бедроса Пилиповича - естрадного співака болгарсько-вірменського походження.
У вересні повідомлялося про термінову госпіталізацію Кіркорова-старшого у зв'язку з порушенням ритму серця. Однак Бедрос Пилипович поспішив спростувати цю інформацію, заявивши, що по прильоту з Сочі, здав тест на китайський вірус і відправився на дачу.
Через кілька тижнів його син розкрив правду, що ж насправді сталося.
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За словами Кіркорова-молодшого, у батька дійсно виникли проблеми з серцем, які розвинулися на тлі зараження китайським вірусом. Зараз старий артист лежить в кардіологічному відділенні, а його син щодня отримує звіти про стан його здоров'я.
Крім того Філіп Кіркоров не зміг приховати від телеглядачів щирих переживань з приводу того, що "уханьська зараза" могла завдати шкоди організму Бедроса. Адже старому вже 88 років, і є певний ризик, що можуть бути ускладнення.
Кіркоров-молодший, досі дивується як його батько міг заразитися, адже він практично ніколи не залишав особняк, тільки зрідка відвозив онуків в школу. При цьому сам поп-король теж примудрився перехворіти цим же вірусом.
Все ж артист не сумнівається в тому, що Бедрос Пилипович опиниться вдома ще до Нового року. Він підкреслив, що у старого міцне від природи здоров'я.
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