Российского исполнителя Филиппа Киркорова подняли на смех из-за нового образа

Как передает Politeka.net, артист опубликовал у себя в сети свежие фото из самолета. Он был одет в белые шорты и синюю куртку. Рядом с ним стоял брендовый голубой рюкзак и косметичка в цвет сумки. Исполнитель смотрел в окно и выглядел уставшим.

«Что может быть лучше утром понедельника? небо ☁️самолёт✈️отпуск🏖. Готов к новым приключениям! И мчусь навстречу им. Отдых с музыкальными экспериментами и сюрпризами», - подписал фото Киркоров.

За 20 минут фото поп-короля оценили более 10 тысяч раз. В комментариях оставили массу приятных слов, но не обошлось и без критики. Артиста высмеяли за голубую сумочку, которая была похожа на детскую.

«Крутой», «На пенсию пора Филипп», «Одет- отпад», «Цвет настроения Киркоров, ведь к музыке и отдыху готов он», «Выходи уже из этого образа», «Ой, ну класс! Так рада за вас и за будущие эксперименты и сюрпризы, счастливого полёта и отличного времяпрепровождения!», «А сумочка ваша или детей?», «Все нынче в Луи витоне) они видимо никак не оправятся от скандала с Рудковской))», - пишут пользователи сети.

Напомним, что эпатажный Киркоров померялся колбасой с Ургантом, кадры облетели сеть: «Большая у вас».

Как сообщала Politeka, Киркоров пошалил на камеру с Артуром Пирожковым и ошарашил заявлением: "У тебя так классно это получается...".

Также Politeka писала, что коронованный Филипп Киркоров предстал в новом образе, пафос зашкаливает: "На Деда Мороза похож".