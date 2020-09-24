Тревожные сообщения о Филиппе Киркорове облетели сеть

Так, 24 сентября в СМИ появилась информация, что отец короля эстрады, болгарский певец Бедрос Киркоров, госпитализирован в одну из московских больниц. Якобы 88-летний артист почувствовал недомогание, и врачи, установив нарушение ритмов сердца, положили его в медицинское учреждение.

Позднее выяснилось, что Бедрос Филиппович чувствует себя прекрасно. Артист опроверг слухи о своей госпитализации, удивив журналистов комментарием.

"Ерунда! Приехал из Сочи, проверился на коронавирус. Всё в порядке, я на даче сейчас!", - заявил отец поп-короля.

При этом, как известно, ранее у Бедроса Киркорова диагностировали китайский вирус. В начале сентября тесты показывали его наличие несколько раз. Артиста даже объявили в розыск.

После чего Киркоров-старший сдал отрицательный тест и должен был соблюдать самоизоляцию. Но, как видим, артист успел слетать в Сочи, и по прибытию сдал еще один тест.

Ранее мы сообщали, фото Филиппа Киркорова на крыше здания озадачило поклонников - тот с годами все больше походит на своего отца.

«Вечерело... Красиво вечерело. В такие магические вечера мы создаём музыку для Евровидения с моими друзьями. Итак, начинается волшебство!», - подписал фото певец.

В комментариях Филиппу оставили массу комплиментов, но нашлись и те, кто пристыдил певца за запущенный "седой" вид, посоветовав ему покрасить волосы.

«Седину срочно убрать», «Чувствуется будет жаришка», «С годами стал похож на своего отца», «Красивый, без понтов и пафоса!))) Вот он, настоящий наш Филипп Киркоров», «Красивый мужчина!!! Седина к лицу!!! Супер!», - писали пользователи.

Напомним, что над уставшим Киркоровым в шортах посмеялись, кадры из самолета: "А сумочка ваша или детей?".

Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров предупредил о большой опасности и показал себя лежащего: "Все, на пенсию?".

Также Politeka писала, что счастливый Киркоров страстно расцеловал Пугачеву, схватив за выпирающее место: «Ты разбиваешь мне сердце».