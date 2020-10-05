Беда в семье Филиппа Киркорова произошла еще в сентябре. Только сейчас выяснились подробности

Поп-король в эфире одного из российских телеканалов рассказал о состоянии своего 88-летнего отца - Бедроса Филипповича - эстрадного певца болгарско-армянского происхождения.

В сентябре сообщалось о срочной госпитализации Киркорова-старшего в связи с нарушением ритма сердца. Однако Бедрос Филиппович поспешил опровергнуть эту информацию, заявив, что по прилету из Сочи, сдал тест на китайский вирус и отправился на дачу.

Спустя несколько недель его сын раскрыл правду, что же на самом деле произошло.

По словам Киркорова-младшего, у отца действительно возникли проблемы с сердцем, которое развились на фоне заражения китайским вирусом. Сейчас престарелый артист лежит в кардиологическом отделении, а его сын ежедневно получает отчеты о состоянии его здоровья.

Кроме того Филипп Киркоров не смог скрыть от телезрителей искренних переживаний по поводу того, что "уханьская зараза" могла нанести вред организму Бедроса. Ведь старику уже 88 лет, и есть определенный риск, что могут быть осложнения.

Киркоров-младший, до сих пор удивляется как его отец мог заразиться, ведь он практически никогда не покидал особняк, только изредка отвозил внуков в школу. При этом сам поп-король тоже умудрился переболеть этим же вирусом.

Все же артист не сомневается в том, что Бедрос Филиппович окажется дома еще до Нового года. Он подчеркнул, что у старика крепкое от природы здоровье.

Напомним, что над уставшим Киркоровым в шортах посмеялись, кадры из самолета: "А сумочка ваша или детей?".

Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров предупредил о большой опасности и показал себя лежащего: "Все, на пенсию?".