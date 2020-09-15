Популярный исполнитель Филипп Киркоров страстно расцеловал свою экс-жену Аллу Пугачеву у всех на виду

Как сообщает Politeka.net, на фан-страничке Киркорова и Пугачевой в Инстаграм поделились архивным снимком, на котором парочка выглядит очень счастливой. На фото Киркоров страстно целует примадонну в щеку, а она, в свою очередь, зажмурила глаза от удовольствия и выставила вперед губки.

Кроме этого, фотограф заснял весьма пикантный момент. Пока Пугачева закрыла глаза, Киркоров схватил ее за бюст.

«Нет дружбы после любви. Остаться друзьями просит тот, кто любит...», - подписали снимок авторы канала.

За день пост собрал много лайков, а в комментариях оставили несколько комплиментов.

«Какие красивые», «каждый день... ты разбиваешь мне сердце!», «Зайки», «Супер», - пишут пользователи сети.

Как известно, Филипп Киркоров и Алла Пугачева были в браке с 1994 по 2005 год. Они были самой известной парой в российском шоу-бизнесе.

Ранее мы писали, что Киркоров удивил новым эпатажным образом. Он пришел на шоу Ивана Урганта вместе с рэпером Давой. Исполнителя одели в золотую мантию и шапку монарха. Наряд стал неожиданностью даже для видавших многое фанатов Киркорова.

Напомним, что эпатажный Киркоров померялся колбасой с Ургантом, кадры облетели сеть: «Большая у вас».

Как сообщала Politeka, Филипп Киркоров предупредил о большой опасности и показал себя лежащего: "Все, на пенсию?".

Также Politeka писала, что растроганный Киркоров внезапно вспомнил о любви к Пугачевой: "Мои отношения с Великой...".