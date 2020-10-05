24-річна дочка важко хворої актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, підкорила ідеальним образом в міні

Красуня, яка також є моделлю, володіє неймовірним смаком і її луки завжди привертають увагу шанувальників, передає Politeka.net.

Так, Анна опублікувала серію фото в стильному образі. Зірка позувала в чорній міні-сукні, яка мала клешену спідничку.

Грайливий наряд ледь не відкривав види на найпотаємніше. Зверху дочка актриси одягла шкіряний піджак.

На ніжки красуня натягнула чорні колготки з принтом з сердечок. Капелюшок і стильні окуляри завершили образ.

"Трошки турист🏰 люблю я нашу Червону Площу, дуже величний монумент❣️ Бажаю вам відмінного тижня🥀", - написала Анна.





За три години кілька постів з фото зібрали близько 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Дуже красива😍 🙂", "спасибі за побажання! 🌷 Чудово виглядаєте! 😍 я б зараз теж прогулялася по серцю столиці 💫", "Королева краси", "красуня", "блінннн, як же ти схожа на свою маму просто очей не відвести така ж гарнюня", "ви як завжди шикарна 😍 вам теж вдалого тижня і прекрасного настрою 🤍 люблю😊", "шикарна дівчина", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ганна Заворотнюк постала у відвертій сукні.

Наряд з довгими рукавами оголює плечі красуні, а також підкреслює пишні груди, частково їх відкриваючи, і її точену фігурку. Пікантності образу надає і довгий розріз.

Раніше повідомлялося, що Анна Заворотнюк вирішила заінтригувати своїх шанувальників.

Зірка позувала на дивані в плащі кремового кольору і зважилася на гарний макіяж.

Нагадавши, дочка хворої на рак Заворотнюк убила несподіваним чином в міні.

Як повідомляла Politeka, дочка Заворотнюк похвалилася мініатюрною талією і показала, чим себе догоджає перед холодами.

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