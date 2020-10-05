24-летняя дочь тяжело больной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, покорила идеальным образом в мини

Красотка, которая также является моделью, обладает невероятным вкусом и ее луки всегда привлекают внимание поклонников, передает Politeka.net.

Так, Анна опубликовала серию фото в стильном образе. Звезда позировала в черном мини-платье, которое имело клешеную юбочку.

Игривый наряд едва ли не приоткрывал виды на самое сокровенное. Сверху дочь актрисы надела кожаный пиджак.

На ножки красотка натянула черные колготки с принтом из сердечек. Шляпка и стильные очки завершили образ.

"Немножко турист🏰 люблю я нашу Красную Площадь, очень величественный монумент❣️ Желаю вам отличной недели🥀", - написала Анна.





За три часа несколько постов с фото собрали около 10 тысяч лайков и много комментариев.

"Очень красивая 😍🙂", "Спасибо за пожелание! 🌷 Прекрасно выглядите! 😍 я бы сейчас тоже прогулялась по сердцу Столицы 💫", "Королева красоты", "Красавица", "блинннн, как же ты похожа на свою маму просто глаз не отвести такая же красоточка", "Вы как всегда шикарна 😍 вам тоже удачной недели и прекрасного настроения 🤍 люблю 😊", "Шикарная девушка", - написали пользователи сети.

Напомним, Анна Заворотнюк предстала в откровенном платье.

Наряд с длинными рукавами оголяет плечи красотки, а также подчеркивает пышную грудь, частично ее приоткрывая, и ее точеную фигурку. Пикантности образу придает и длинный разрез.

Ранее сообщалось, что Анна Заворотнюк решила заинтриговать своих поклонников.

Звезда позировала на диване в плаще кремового цвета и решилась на красивый макияж.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк сразила неожиданным образом в мини.

Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк похвасталась миниатюрной талией и показала, чем себя ублажает перед холодами.

Также Politeka писала, что дочь больной раком Заворотнюк в приспущенном свитере покорила естественной красотой