Дочка больной раком Анастасии Заворотнюк похвасталась роскошной фигурой, устроив фотосессию на фоне цветов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Что вам сегодня снилось? Расскажите», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Заворотнюк позирует в кожаной курточке, джинсах и кроссовках. Дополняли образ знаменитости практически невидимый макияж и красивые серьги.

«Обворожительная, яркая, шикарная❤️ Честно, не помню что снилось сегодня😍 Яркого дня и отличного настроения», «роза среди роз», «Ну вы как всегда прекрасна. Не перестаю вами восхищаться 🤍 люблю вас 😊 хорошего настроения», «Хочу попробовать написать первый свой сценарий для спектакля. Не знаю что получится но интересно», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, дочка больной раком Анастасии Заворотнюк знает, как удивлять своих поклонников. Свежая публикация появилась в личном микроблоге Анны Заворотнюк.

Так, российская звезда решила заинтриговать своих поклонников, опубликовав яркое фото в Instagram.

На снимке Анна Заворотнюк сидит на диване, сложа нога на ногу. Для эффектного кадра она надела плащ кремового цвета и решилась на соблазнительный макияж.

Напомним, дочь больной раком Заворотнюк сразила неожиданным образом в мини.

Как сообщала Politeka, дочь Заворотнюк похвасталась миниатюрной талией и показала, чем себя ублажает перед холодами.

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