47-річна російська співачка Наташа Корольова, дружина стриптизера Тарзана, здивувала архівним кадром і гучною заявою

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постала в молодому віці поруч з ще більш юною телезіркою Ксенією Собчак.

Варто відзначити, Наташа практично не змінилася: ті ж завзяті погляд і посмішка.

Пост співачка присвятила недавньому скандалу зі зрадою чоловіка і інтерв'ю, яке дала Собчак. Корольова подякувала подружці за "внутрішню культуру" і натякнула, що не помилилася з вибором, кому сповідатися в цій неоднозначній ситуації.

"На цьому фото з далекого минулого маленька Ксюша і юна Наташа... йшли роки, за цей час відбулося багато яскравих подій, як зі знаком мінус, так і зі знаком плюс в житті у кожної з нас! Хочу сказати тобі спасибі, що в цьому жорстокому, лицемірному, монетизованому і оцифрованому світі, де брудний хайп стає самоціллю і всім сенсом сьогоднішнього буття, - ти, Ксюша, зберегла прості людські цінності і внутрішню культуру, і я пишаюся що саме мене ти вибрала кумиром свого дитинства!", - емоційно підписала Корольова.

Користувачі кинулися коментувати, втішати і підбадьорювати артистку:

"Наташка завжди була симпатична👍"

"Які молоді і забавні)))"

"То цей хороший, то цей нехороший. Все...стрибаєте з каналу на канал. Не набридло??? А Собчак тут просто красуня😘"

"Наташа весела, переживе цю фігню"

"Я ридала 😭❤️"

"Наташа, ти не змінилася❤️"

"Ну щоб такого бруду не було на каналах, може почнете з себе і зі свого чоловіка!? Один зраджує, інша робить вигляд, що нічого не відбувається🙈"

"Наталя, ви тримаєте удар гідно чоловікові👌, що не скажеш про вашу чоловічу половину️️.👍✌️🖐"

"Які гарненькі обидві!!! Не турбуйтеся. Гроші не пахнуть (так кажуть)"

Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою

А ще Politeka писала, що Тарзан, який змінив Наташі Корольової, став на коліна перед публікою: "не можу спати..."