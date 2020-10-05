47-річна російська співачка Наташа Корольова, дружина стриптизера Тарзана, здивувала архівним кадром і гучною заявою
Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постала в молодому віці поруч з ще більш юною телезіркою Ксенією Собчак.
Варто відзначити, Наташа практично не змінилася: ті ж завзяті погляд і посмішка.
Пост співачка присвятила недавньому скандалу зі зрадою чоловіка і інтерв'ю, яке дала Собчак. Корольова подякувала подружці за "внутрішню культуру" і натякнула, що не помилилася з вибором, кому сповідатися в цій неоднозначній ситуації.
"На цьому фото з далекого минулого маленька Ксюша і юна Наташа... йшли роки, за цей час відбулося багато яскравих подій, як зі знаком мінус, так і зі знаком плюс в житті у кожної з нас! Хочу сказати тобі спасибі, що в цьому жорстокому, лицемірному, монетизованому і оцифрованому світі, де брудний хайп стає самоціллю і всім сенсом сьогоднішнього буття, - ти, Ксюша, зберегла прості людські цінності і внутрішню культуру, і я пишаюся що саме мене ти вибрала кумиром свого дитинства!", - емоційно підписала Корольова.
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Користувачі кинулися коментувати, втішати і підбадьорювати артистку:
"Наташка завжди була симпатична👍"
"Які молоді і забавні)))"
"То цей хороший, то цей нехороший. Все...стрибаєте з каналу на канал. Не набридло??? А Собчак тут просто красуня😘"
"Наташа весела, переживе цю фігню"
"Я ридала 😭❤️"
"Наташа, ти не змінилася❤️"
"Ну щоб такого бруду не було на каналах, може почнете з себе і зі свого чоловіка!? Один зраджує, інша робить вигляд, що нічого не відбувається🙈"
"Наталя, ви тримаєте удар гідно чоловікові👌, що не скажеш про вашу чоловічу половину️️.👍✌️🖐"
"Які гарненькі обидві!!! Не турбуйтеся. Гроші не пахнуть (так кажуть)"
Нагадаємо, що Наташу Королеву і Тарзана вивели на чисту воду після скандалу зі зрадою
А ще Politeka писала, що Тарзан, який змінив Наташі Корольової, став на коліна перед публікою: "не можу спати..."