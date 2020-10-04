Российская звезда Наташа Королева нашла себе партнера для дуэта

Соответствующий видеоролик певица выставила в своем Instagram.

Как известно, после скандала с Тарзаном Наташа Королева отправилась на гастроли по российским городам.

На этот раз звезда выступала в Костроме, где с ней в дуэте пел ее сын Архип.

Визитной карточкой Королевой и Тарзана была композиция Алексея Рыбникова «Я тебе, конечно, верю», но после скандала с изменами певица решила внести некоторые изменения.

Так, Наташа Королева решила променять Тарзана на сына Архипа, которому выпал шанс попробовать свои силы в шоу-бизнесе. Наследник звезд мечтает о сольной карьере, поэтому исполнение композиции Рыбникова может этому поспособствовать.

«Я тебе, конечно, верю, мама», — трогательно пропел Архип во время выступления на сцене.

Сама же Наташа Королева поблагодарила фанатов за душевный прием.

"Спасибо Кострома за душевный приём! Вы вдохнули в меня силы и энергию!", - говорится в подписи к видеоролику в Instagram.

"Почему чем старше она становится, тем больше становится похожа на клоунессу?", "Люди, зачем поливать человека грязью? У неё шикарный голос, шикарная внешность. Каждый третий комментарий-оскорбление", "Над Бузовой смеёмся, а это ещё что Наташа беда, смотрится всё это пошло и дешево", "Измены мужа вообще не огорчили?", "Какой низкий пиар", "Наташа! У тебя всё будет хорошо! Очень даже хорошо! Тебя ждёт большая любовь. Ты это заслуживаешь", - своеобразно отреагировали на ролик фанаты в комментариях.

Ранее мы рассказывали о скандале, в который вляпался Тарзан (Сергей Глушко).

По информации журналистов, стриптизер изменил Наташе Королевой с малоизвестной актрисой Анастасией Шульженко. Позже Тарзан записал видеообращение, в котором признал, что изменял жене с двумя девушками, и пообещал их привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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