Российская звезда Наташа Королева нашла себе партнера для дуэта
Соответствующий видеоролик певица выставила в своем Instagram.
Как известно, после скандала с Тарзаном Наташа Королева отправилась на гастроли по российским городам.
На этот раз звезда выступала в Костроме, где с ней в дуэте пел ее сын Архип.
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Визитной карточкой Королевой и Тарзана была композиция Алексея Рыбникова «Я тебе, конечно, верю», но после скандала с изменами певица решила внести некоторые изменения.
Так, Наташа Королева решила променять Тарзана на сына Архипа, которому выпал шанс попробовать свои силы в шоу-бизнесе. Наследник звезд мечтает о сольной карьере, поэтому исполнение композиции Рыбникова может этому поспособствовать.
«Я тебе, конечно, верю, мама», — трогательно пропел Архип во время выступления на сцене.
Сама же Наташа Королева поблагодарила фанатов за душевный прием.
"Спасибо Кострома за душевный приём! Вы вдохнули в меня силы и энергию!", - говорится в подписи к видеоролику в Instagram.
"Почему чем старше она становится, тем больше становится похожа на клоунессу?", "Люди, зачем поливать человека грязью? У неё шикарный голос, шикарная внешность. Каждый третий комментарий-оскорбление", "Над Бузовой смеёмся, а это ещё что Наташа беда, смотрится всё это пошло и дешево", "Измены мужа вообще не огорчили?", "Какой низкий пиар", "Наташа! У тебя всё будет хорошо! Очень даже хорошо! Тебя ждёт большая любовь. Ты это заслуживаешь", - своеобразно отреагировали на ролик фанаты в комментариях.
Ранее мы рассказывали о скандале, в который вляпался Тарзан (Сергей Глушко).
По информации журналистов, стриптизер изменил Наташе Королевой с малоизвестной актрисой Анастасией Шульженко. Позже Тарзан записал видеообращение, в котором признал, что изменял жене с двумя девушками, и пообещал их привлечь к уголовной ответственности.
Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой
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