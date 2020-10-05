47-летняя российская певица Наташа Королева, жена стриптизера Тарзана, изумила архивным кадром и громким заявлением

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм фото, на котором предстала в молодом возрасте рядом с еще более юной телезвездой Ксенией Собчак.

Стоит отметить, Наташа практически не изменилась: те же задорные взгляд и улыбка.

Пост певица посвятила недавнему скандалу с изменой супруга и интервью, которое дала Собчак. Королева поблагодарила подружку за "внутреннюю культуру" и намекнула, что не ошиблась с выбором, кому исповедаться в этой неоднозначной ситуации.

"На этом фото из далекого прошлого маленькая Ксюша и юная Наташа... шли годы, за это время произошло много ярких событий, как со знаком минус, так и со знаком плюс в жизни у каждой из нас! Хочу сказать тебе спасибо, что в этом жестоком, лицемерном, монетизированном и оцифрованном мире, где грязный хайп становится самоцелью и всем смыслом сегодняшнего бытия, - ты, Ксюша, сохранила простые человеческие ценности и внутреннюю культуру, и я горжусь что именно меня ты выбрала кумиром своего детства!", - эмоционально подписала Королева.

Пользователи кинулись комментировать, утешать и подбадривать артистку:

"Наташка всегда была симпатичная👍"

"Какие молодые и забавные)))"

"То этот хороший, то этот нехороший. Все уже...прыгаете с канала на канал. Не надоело??? А Собчак здесь просто красавица😘"

"Наташа весёлая, переживёт эту фигню"

"Я рыдала 😭❤️"

"Наташа, ты не изменилась❤️"

"Ну чтоб такой грязи не было на каналах, может начнёте с себя и со своего мужа!? Один изменяет, другая делает вид, что ничего не происходит🙈"

"Наталья, вы держите удар достойно мужчине👌, что не скажешь о вашей мужской половине 🤷‍♂️.👍✌️🖐"

"Какие хорошенькие обе!!! Не расстраивайтесь. Деньги не пахнут (так говорят)"

Напомним, что Наташу Королеву и Тарзана вывели на чистую воду после скандала с изменой

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