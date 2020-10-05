Дружина російського гумориста Артура Пирожкова (Олександра Ревви) Анжеліка показала, як розважається у воді

На кадрах Анжеліка була в купальнику під водою. Зірка в один момент виринула і ефектно закинула голову, закидаючи волосся назад. Ревва посміхалася на камеру, а всі дії відбувалося при сповільненій зйомці. Ролик вийшов дуже гарячим і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мрію", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик більше 5 тисяч разів і написали коментарі:

"З першого разу так вийшло?))) Граціозно", "Русалка Анжеліка", " Заморська русалка," "розумничка і все навколо осяялося неземною красою Анжеліки", "Принцеса", "Анжеліка, яка ви красива!!!! Богиня )", "красива дуже", "Ві дуже красива", " Круто!!! Відпочинок-це дуже добре".

У відповідь на коментар про перший раз Анжеліка відповіла: "так, це просто) донечка оператор".

Повідомлялося, що молодша дочка Артура Пирожкова Амелі підкорила не по-дитячому виразним поглядом на атмосферному фото.

Милим знімком дівчинки поділилася в своєму Instagram дружина Олександра Ревви Анжеліка. Вона присвятила свій пост погляду в очі іншої людини.

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