Жена известного российского шоумена Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика взбудоражила публику, показав свою семелетнюю дочь Амели
На фотографии девочка стоит на фоне парка, на ребенке - яркая желтая курточка и стильные брючки, передает Politeka.
Сзади Амели – две лошади: гнедая и серая в яблоках. На земле видны опавшие разноцветные листья, из чего следует, что снимок, скорее всего, был сделан нынешней осенью.
"Как?! У тебя еще нет фотоальбома под названием "Осень"....и 15876 фоток с листиками?! ну ты даёшь 😟🍂🍁🍂", – подписала фотографию жена знаменитости.
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Поклонникам понравилось сообщение Анжелики, они "искупали" ребенка в лайках и комментариях.
"Передайте ей что она зайка❤️😍😍 Счастья ей безмерного !) Ни говорите ни чего😂 Зайка❤️😍 Какая же она у Вас милая и классная, сладуся заряжает позитивом", – написали люди.
Politeka писала, что Анжелика Ревва всколыхнула публику, показав повзрослевшую дочь. Анжелика опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, приуроченное к 13-летию Алисы - их с певцом Артуром Пирожковым дочери.
На портрете предстала кареглазая девочка, с легкой россыпью веснушек на носу и рассыпанными на плечах темными локонами. Почти взрослая Алиса нарядилась в строгое платье с большим бантом под воротником и сердечком на груди.
"Счастье мое... 13 лет назад я стала мамой!!! Я благодарна Небесам и Всевышнему за такой щедрый подарок судьбы!!! Ты невероятный человек, ты многому учишь нас... твоя доброта и нежность способны растопить любое сердце и сделать добрым и великодушным любого, кто приближается к тебе... Ты - наша картина, которую мы писали с папой кистями, окуная в любовь!!! Будь безмерно счастлива!!! Сияй!!! С Днём Рождения, Доченька!!!", - трогательно поздравила наследницу Анжелика.
Напомним, перекачанный Артур Пирожков показал, каким был до славы: "Челентано в молодости".
Как сообщала Politeka, дочка Артура Пирожкова восхитила абсолютным слухом, кадры облетели сеть.
Также Politeka писала, что бесподобный Артур Пирожков мастерски перевоплотился в женщину, кадры облетели сеть.