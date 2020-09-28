Жена известного российского шоумена Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика взбудоражила публику, показав свою семелетнюю дочь Амели

На фотографии девочка стоит на фоне парка, на ребенке - яркая желтая курточка и стильные брючки, передает Politeka.

Сзади Амели – две лошади: гнедая и серая в яблоках. На земле видны опавшие разноцветные листья, из чего следует, что снимок, скорее всего, был сделан нынешней осенью.

"Как?! У тебя еще нет фотоальбома под названием "Осень"....и 15876 фоток с листиками?! ну ты даёшь 😟🍂🍁🍂", – подписала фотографию жена знаменитости.

Поклонникам понравилось сообщение Анжелики, они "искупали" ребенка в лайках и комментариях.

"Передайте ей что она зайка❤️😍😍 Счастья ей безмерного !) Ни говорите ни чего😂 Зайка❤️😍 Какая же она у Вас милая и классная, сладуся заряжает позитивом", – написали люди.

Politeka писала, что Анжелика Ревва всколыхнула публику, показав повзрослевшую дочь. Анжелика опубликовала новое фото в своем микроблоге в Инстаграм, приуроченное к 13-летию Алисы - их с певцом Артуром Пирожковым дочери.

На портрете предстала кареглазая девочка, с легкой россыпью веснушек на носу и рассыпанными на плечах темными локонами. Почти взрослая Алиса нарядилась в строгое платье с большим бантом под воротником и сердечком на груди.

"Счастье мое... 13 лет назад я стала мамой!!! Я благодарна Небесам и Всевышнему за такой щедрый подарок судьбы!!! Ты невероятный человек, ты многому учишь нас... твоя доброта и нежность способны растопить любое сердце и сделать добрым и великодушным любого, кто приближается к тебе... Ты - наша картина, которую мы писали с папой кистями, окуная в любовь!!! Будь безмерно счастлива!!! Сияй!!! С Днём Рождения, Доченька!!!", - трогательно поздравила наследницу Анжелика.

Напомним, перекачанный Артур Пирожков показал, каким был до славы: "Челентано в молодости".

Как сообщала Politeka, дочка Артура Пирожкова восхитила абсолютным слухом, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что бесподобный Артур Пирожков мастерски перевоплотился в женщину, кадры облетели сеть.