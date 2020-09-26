Жена известного российского шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, поделилась кадрами с отдыха
Как передает Politeka.net, соответственный снимок был опубликован на ее страничке в Instagram.
"Хороших всем выходных", - коротко сообщила Анжелика в подписи к посту, так и не рассказав где же она проводит свой отдых.
А вот снимок выдался довольно пикантным: распахнув халат, красавица показала загорелые ножки.
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Поклонники Анжелики восхитились ее фигурой:
"Красиво жить не запретишь", "Нимфа", "Какая же вы красавица", "Вы очень женственная и красивая. Само воплощение женственности!", "Анжелика, вы тут как принцесса из сказки", - писали под снимком жены Пирожкова.
Судя по всему, Анжелика ждет своего мужа, который также опубликовал снимок позируя на трапе возле самолета
Напомним, что знойная Анжелика Ревва посветила загорелыми формами, впечатлив даже Лободу: «Моя кошечка».
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