Жена известного российского шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, поделилась кадрами с отдыха

Как передает Politeka.net, соответственный снимок был опубликован на ее страничке в Instagram.

"Хороших всем выходных", - коротко сообщила Анжелика в подписи к посту, так и не рассказав где же она проводит свой отдых.

А вот снимок выдался довольно пикантным: распахнув халат, красавица показала загорелые ножки.

Поклонники Анжелики восхитились ее фигурой:

"Красиво жить не запретишь", "Нимфа", "Какая же вы красавица", "Вы очень женственная и красивая. Само воплощение женственности!", "Анжелика, вы тут как принцесса из сказки", - писали под снимком жены Пирожкова.

Судя по всему, Анжелика ждет своего мужа, который также опубликовал снимок позируя на трапе возле самолета

Напомним, познакомились скромная девушка Анжелика и шоумен Ревва после одного из выступлений и, говорят, это была любовь с первого взгляда. Пара сейчас воспитывает двух очаровательных дочерей.



