Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, взбудоражил пикантным кадром с женой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал яркое фото со своей красоткой Анжеликой.

На снимке он нежно и, одновременно, страстно прижал к себе супругу, чуть приподняв ее ногу. Вместе с ногой задралось и платьице женщины.

Александр был одет в белую рубашку, поверх которой он набросил черный кардиган. Анжелика была одета в тон мужу. На ней красовалось платье-рубашка белого цвета и черный широкий пояс. Волосы девушка собрала в хвост. На фото она прикрыла глаза от удовольствия и прижалась к мужу.

«Девушка! Не подскажите, который час? - ... Друзья!!! Что ответила мне эта девушка?», - задал поклонникам вопрос Пирожков.

За три часа пост артиста собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу комплиментов.

«Счастливые часов не наблюдают!», «Время любить», «Вы очень красивая пара. Счастья вам», «Какая вы гармоничная и красивая пара!», «Пришло наше время», «Самое время для третьего ребенка», «Счастливые трусов не надевают», «Чувственность зашкаливает», «Она сказала: Сядь, успокойся, расслабься», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анжелика Ревва без штанов затмила даже райский пейзаж: "Как принцесса из сказки".

А еще Politeka писала, что миниатюрная дочь Артура Пирожкова поразила внешностью на новом фото: "Какая же она у Вас...".

Также Politeka сообщала, что страстная жена Артура Пирожкова сверкнула красотой перед мужем: «Время не властно над…».